«У нас нет чёса»: Шахрин о концертном графике группы «ЧайФ»
Стадионное шоу в отличие от камерного выступления всегда требует больше эмоциональной отдачи, сказал НСН Владимир Шахрин.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН рассказал, что обычно музыканты выступают через день, играя подряд не больше семи концертов в разных городах.
Группа «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта дала на «ВТБ Арене» сразу пять концертов. По словам Шахрина, он никогда не работал в таком стремительном режиме.
«Мы так не делаем. В туре у нас концерты через день, играем 5-7 городов, потом возвращаемся домой, отдыхаем минимум неделю и делаем следующий заезд. У нас нет такого чёса каждый день, думаю, это очень тяжело. Наш концерт идет почти 2,5 часа, я пою, мне скоро будет 66 лет, каждый день работать с такой нагрузкой на связки смысла не вижу. В нашем возрасте, в нашем статусе нам денег столько не надо. Мы уже обеспеченные люди, поэтому нужно в свое удовольствие работать. Если людям нравится продолжать в таком жёстком режиме, пусть работают», - заметил он.
Группа «Чайф», который в 2025 году отмечает свое 40-летие, 22 марта выступит на московской «ВТБ Арене» с программой «Волна простоты». За большим юбилейным концертом «Чайфа» в столице последуют выступления в Кемерово, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ульяновске и других городах России.
«В камерном зале на полторы тысячи мест ты видишь даже последний ряд, видишь реакцию человека. Стадионные концерты, конечно, совершенно другая история. На стадионе нужно открыть очень широкий спектр энергии, чтобы покрыть все пространство. Это немного другие приемы, чуть утрированные эмоции, чуть утрированные движения. На все концерты мы возим с собой видеоинсталляции, декорации, световые решения, экраны, но на стадионе всего этого будет больше», - заявил музыкант.
Как добавил собеседник НСН, усталость после выступления не зависит для него от размера зала, и на фоне личных проблем всегда сложнее выходить на сцену и улыбаться зрителям.
«Бывает дичайшая усталость после камерного концерта на 150 человек, когда понимаешь, что совершенно выжат. Все зависит от того - катит концерт или не катит. Если он идет легко, вроде только начал, а из плейлиста уже осталось две песни, то никакой усталости обычно нет. Если что-то чуть не так из-за технических проблем и обстоятельств, которые не дают возможность отпустить себя самого, то дико устаешь эмоционально. Наш прошлый тур начался с очень трагического момента в моей семье, но мы уже улетели на Дальний Восток, отменять концерт и возвращаться обратно нельзя было. Конечно, в этом случае тяжело заставить себя выходить на сцену, улыбаться, говорить какие-то веселые истории, ты устаешь», - рассказал Шахрин.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала «Радиоточке НСН», что когда-то в графике группы стояли рекордные 17 концертов подряд, однако вокалистка оставила свой голос уже на 15 шоу.
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