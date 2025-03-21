«У нас нет чёса»: Шахрин о концертном графике группы «ЧайФ»

Группа «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта дала на «ВТБ Арене» сразу пять концертов. По словам Шахрина, он никогда не работал в таком стремительном режиме.

«Мы так не делаем. В туре у нас концерты через день, играем 5-7 городов, потом возвращаемся домой, отдыхаем минимум неделю и делаем следующий заезд. У нас нет такого чёса каждый день, думаю, это очень тяжело. Наш концерт идет почти 2,5 часа, я пою, мне скоро будет 66 лет, каждый день работать с такой нагрузкой на связки смысла не вижу. В нашем возрасте, в нашем статусе нам денег столько не надо. Мы уже обеспеченные люди, поэтому нужно в свое удовольствие работать. Если людям нравится продолжать в таком жёстком режиме, пусть работают», - заметил он.



Группа «Чайф», который в 2025 году отмечает свое 40-летие, 22 марта выступит на московской «ВТБ Арене» с программой «Волна простоты». За большим юбилейным концертом «Чайфа» в столице последуют выступления в Кемерово, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ульяновске и других городах России.

«В камерном зале на полторы тысячи мест ты видишь даже последний ряд, видишь реакцию человека. Стадионные концерты, конечно, совершенно другая история. На стадионе нужно открыть очень широкий спектр энергии, чтобы покрыть все пространство. Это немного другие приемы, чуть утрированные эмоции, чуть утрированные движения. На все концерты мы возим с собой видеоинсталляции, декорации, световые решения, экраны, но на стадионе всего этого будет больше», - заявил музыкант.