Группа «Чайф» записала кавер для трибьюта «Любэ»
Свой вариант исполнения песни «Две подружки» записала группа «Чайф». Он вошел в трибьют-альбом «Любэ. 35 Всё опять начинается…».
Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин рассказал, что прослушал много песен «Любэ» прежде чем найти ту, по которой будет записан кавер.
«Сразу отсеял песни, которые понял, что лучше оригинала мне не спеть. И тут услышал «Две подружки», такой лёгонький рок-н-ролл, ни к чему не обязывающий. И мне пришла в голову такая картинка, как две девушки идут по городу, улыбаются, и им все улыбаются, и музыка такая радостная. Я подумал: а что если сделать эту историю немного «нуарную», что идут эти подружки, но уже под вечер или по ночному городу? А парни, которые им говорят: «А давайте познакомимся», такие опасные пацанчики уже. И совершенно другая история выходит!», - отметил Шахрин.
Он пояснил, что участники группы «Чайф» изменили ритмическую основу, а мелодия осталась та же.
Ранее группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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