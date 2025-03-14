Группа «Чайф» записала кавер для трибьюта «Любэ»

«Сразу отсеял песни, которые понял, что лучше оригинала мне не спеть. И тут услышал «Две подружки», такой лёгонький рок-н-ролл, ни к чему не обязывающий. И мне пришла в голову такая картинка, как две девушки идут по городу, улыбаются, и им все улыбаются, и музыка такая радостная. Я подумал: а что если сделать эту историю немного «нуарную», что идут эти подружки, но уже под вечер или по ночному городу? А парни, которые им говорят: «А давайте познакомимся», такие опасные пацанчики уже. И совершенно другая история выходит!», - отметил Шахрин.

Он пояснил, что участники группы «Чайф» изменили ритмическую основу, а мелодия осталась та же.

Ранее группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



