Группа «Чайф» записала кавер для трибьюта «Любэ»

Свой вариант исполнения песни «Две подружки» записала группа «Чайф». Он вошел в трибьют-альбом «Любэ. 35 Всё опять начинается…».

Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин рассказал, что прослушал много песен «Любэ» прежде чем найти ту, по которой будет записан кавер.

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«Сразу отсеял песни, которые понял, что лучше оригинала мне не спеть. И тут услышал «Две подружки», такой лёгонький рок-н-ролл, ни к чему не обязывающий. И мне пришла в голову такая картинка, как две девушки идут по городу, улыбаются, и им все улыбаются, и музыка такая радостная. Я подумал: а что если сделать эту историю немного «нуарную», что идут эти подружки, но уже под вечер или по ночному городу? А парни, которые им говорят: «А давайте познакомимся», такие опасные пацанчики уже. И совершенно другая история выходит!», - отметил Шахрин.

Он пояснил, что участники группы «Чайф» изменили ритмическую основу, а мелодия осталась та же.

Ранее группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
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