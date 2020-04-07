У Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен
У певицы и телеведущей Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен. Об этом сообщил представитель артистки, пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор.
По его словам, народная артистка России госпитализирована, она лечится от пневмонии, передает РИА Новости.
«Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!» - сказал Велор.
Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина попала в больницу в Коммунарке, где лечатся граждане с подозрением на коронавирус. Якобы у нее обнаружен коронавирус и что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в искусственную кому.
Соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.
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