У Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен

У певицы и телеведущей Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен. Об этом сообщил представитель артистки, пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор.

По его словам, народная артистка России госпитализирована, она лечится от пневмонии, передает РИА Новости.

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«Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!» - сказал Велор.

Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина попала в больницу в Коммунарке, где лечатся граждане с подозрением на коронавирус. Якобы у нее обнаружен коронавирус и что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в искусственную кому.

Соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.

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Фото: facebook.com/ngbabkina
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