У Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен

«Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!» - сказал Велор.

Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина попала в больницу в Коммунарке, где лечатся граждане с подозрением на коронавирус. Якобы у нее обнаружен коронавирус и что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в искусственную кому.

Соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.

