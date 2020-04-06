«Выматывайтесь»: Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписан из больницы в Коммунарке, где провёл почти две недели с положительным результатом анализа на коронавирус.

Лещенко спел для поклонников из больничной палаты в Коммунарке

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на рассказ самого певца, врач сказал ему: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!».

Певец лежал в палате с супругой, выписали ли её, не уточняется.

Лещенко вернулся с гастролей из США 11 марта транзитом через французскую Ниццу. После этого, как писали СМИ, он успел побывать на нескольких светских мероприятиях. При этом указ мэра Москвы о самоизоляции и карантине по прибытии из этих стран певец не нарушил, пишет NEWS.ru со ссылкой на представителя артиста.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Лев ЛещенкоКоронавирус