«Выматывайтесь»: Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписан из больницы в Коммунарке, где провёл почти две недели с положительным результатом анализа на коронавирус.
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на рассказ самого певца, врач сказал ему: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!».
Певец лежал в палате с супругой, выписали ли её, не уточняется.
Лещенко вернулся с гастролей из США 11 марта транзитом через французскую Ниццу. После этого, как писали СМИ, он успел побывать на нескольких светских мероприятиях. При этом указ мэра Москвы о самоизоляции и карантине по прибытии из этих стран певец не нарушил, пишет NEWS.ru со ссылкой на представителя артиста.
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