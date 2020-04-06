«Выматывайтесь»: Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на рассказ самого певца, врач сказал ему: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!».

Певец лежал в палате с супругой, выписали ли её, не уточняется.

Лещенко вернулся с гастролей из США 11 марта транзитом через французскую Ниццу. После этого, как писали СМИ, он успел побывать на нескольких светских мероприятиях. При этом указ мэра Москвы о самоизоляции и карантине по прибытии из этих стран певец не нарушил, пишет NEWS.ru со ссылкой на представителя артиста.

