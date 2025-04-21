Лидер Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом седьмой раз
Музыкант и бас-гитарист рок-группы Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз. В браке с Ксенией Кудашкиной у него родилась дочка. Об этом мама сообщила в своих соцсетях.
Она выложила фото с новорожденной. Девочку пока еще не назвали. Жена артиста стала матерью его детей во второй раз. До этого у пары появился на свет мальчик Кузьма. У самого музыканта еще есть четыре сына и дочь от предыдущих двух отношений.
Про нынешнюю избранницу Кристовского известно не так много, так как пара избегает публичности. Жена младше 53-летнего рокера на 16 лет. Они познакомились на горнолыжном курорте.
Ранее брат музыканта Владимир Кристовский рассказал, что американская актриса Ума Турман, в честь которой названа его группа, однажды сделала ему подарок на день рождения, напоминает НСН.
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