Лидер Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом седьмой раз

Она выложила фото с новорожденной. Девочку пока еще не назвали. Жена артиста стала матерью его детей во второй раз. До этого у пары появился на свет мальчик Кузьма. У самого музыканта еще есть четыре сына и дочь от предыдущих двух отношений.

Про нынешнюю избранницу Кристовского известно не так много, так как пара избегает публичности. Жена младше 53-летнего рокера на 16 лет. Они познакомились на горнолыжном курорте.

Ранее брат музыканта Владимир Кристовский рассказал, что американская актриса Ума Турман, в честь которой названа его группа, однажды сделала ему подарок на день рождения, напоминает НСН.

