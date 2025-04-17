Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия

По их словам, сделать каверы на композиции группы они позвали артистов, которых с удовольствием слушают сами. В их числе оказались «Комната культуры», Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Soda Luv, Zvonkiy, NEMIGA, Konfuz, Гоша Куценко.

«Форматов будет два: выпустим песни на стриминговых площадках, а 17 августа в Москве в саду «Эрмитаж» сыграем трибьют на «Вельвет Фест», - рассказали Кристовские.

Также музыканты пообещали, что в ближайшее время объявят новых участников проекта.

Ранее песня группы Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

