Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия
Группа Uma2rman в честь своего совершеннолетия выпустит трибьют-альбом. Об этом в соцсетях заявили основатели коллектива братья Владимир и Сергей Кристовские.
По их словам, сделать каверы на композиции группы они позвали артистов, которых с удовольствием слушают сами. В их числе оказались «Комната культуры», Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Soda Luv, Zvonkiy, NEMIGA, Konfuz, Гоша Куценко.
«Форматов будет два: выпустим песни на стриминговых площадках, а 17 августа в Москве в саду «Эрмитаж» сыграем трибьют на «Вельвет Фест», - рассказали Кристовские.
Также музыканты пообещали, что в ближайшее время объявят новых участников проекта.
Ранее песня группы Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гуцул оставили под домашним арестом
- Костин допустил, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
- Суд встал на сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле о разводе
- Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»
- ЦБ РФ: Большинство граждан выбрали полный самозапрет на кредиты
- Глава РПЛ пообещал лично разобраться в скандале с ФК «Химки»
- Представители США начали переговоры с Макроном в Париже
- Песков: Президент РФ не давал новых указаний по мораторию на удары
- Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия
- Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru