Лидер Uma2rmaH рассказал о подарке на день рождения от актрисы Умы Турман
Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский заявил, что американская актриса Ума Турман, в честь которой названа его группа, однажды сделала ему подарок на день рождения. Таким фактом он поделился в YouTube-шоу «Сама Меньшова».
Кристовский рассказал, что как-то раз его друг захотел сделать ему подарок на день рождения и для этого попытался связаться с актрисой через ее родственников. Несмотря на то, что добраться до нее было очень сложно, выйти на актрису все-таки удалось, и она даже передала Кристовскому подарок в виде традиционных пельменей.
«Он её так допёк, что она записала мне поздравление, слепила пельмешки буддиcтские, которые они лепят друг другу (родители Умы Турман – буддисты. – прим. НСН). И видеопоздравление он (Ковалев) поставил мне на экране на глазах у изумленных гостей», - поделился музыкант.
Также он уточнил, что представители актрисы просили никуда не выкладывать это видео, поэтому музыканты им не делятся.
Ранее итальянская певица Wiwo в разговоре с НСН рассказала, как родилась идея записать дуэт с Uma2rman и отметила, что давно мечтала поработать с группой.
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