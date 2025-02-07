Лидер Uma2rmaH рассказал о подарке на день рождения от актрисы Умы Турман

Кристовский рассказал, что как-то раз его друг захотел сделать ему подарок на день рождения и для этого попытался связаться с актрисой через ее родственников. Несмотря на то, что добраться до нее было очень сложно, выйти на актрису все-таки удалось, и она даже передала Кристовскому подарок в виде традиционных пельменей.

«Он её так допёк, что она записала мне поздравление, слепила пельмешки буддиcтские, которые они лепят друг другу (родители Умы Турман – буддисты. – прим. НСН). И видеопоздравление он (Ковалев) поставил мне на экране на глазах у изумленных гостей», - поделился музыкант.

Также он уточнил, что представители актрисы просили никуда не выкладывать это видео, поэтому музыканты им не делятся.

Ранее итальянская певица Wiwo в разговоре с НСН рассказала, как родилась идея записать дуэт с Uma2rman и отметила, что давно мечтала поработать с группой.



