Сумма от продажи билетов на концерты Леонида Агутина, которую публикуют СМИ, является абсолютно бредовой и фантастической. Об этом НСН рассказал советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.

Совокупные продажи билетов на три июльских концерта Леонида Агутина достигли 844 млн рублей, пишет URA.RU. Речь идет о концертах в Екатеринбурге (4 июля, «Екатеринбург-Арена»), в Москве (18 июля, «Лужники) и Сочи (25 июля, ДС «Большой»). В частности, только в «Лужники» продано билетов на 666 млн рублей. Зубицкий заявил, что это совершенно нереалистичные цифры.

«Я не знаю, откуда приходит эта информация, но думаю, что это какая-то фантастика. Это настолько огромная сумма, что я вам даже могу такой пример привести: последний концерт Metallica в Москве с огромным гонораром артистов по сумме от продажи билетов был меньше. Поэтому я не знаю, где берут эти цифры. Никакой промоутер, никакой организатор официально и близко не даст точных цифр продажи билетов, даже не точных не даст. Даже если билеты плохо проданы, будут говорить, что аншлаг. Так что это бредовая информация. Все эти суммы взяты из космоса. Если бы так продавались билеты, то можно было бы проводить три концерта в год и больше ничего не делать», - заявил он.