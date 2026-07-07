В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID

В России вступил в силу закон, предусматривающий, что владельцы сайтов и приложений должны отказаться от иностранных систем авторизации.

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Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте правовой информации, для авторизации на ресурсах можно использовать российский номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другой сервис, который находится под контролем российского владельца.

В случае нарушения штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, а размер штрафа для компаний – от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, потому бессмысленно штрафовать предпринимателей за использование иностранных технологий вместо российских.

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ФОТО: РИА Новости
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