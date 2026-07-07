В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID
В России вступил в силу закон, предусматривающий, что владельцы сайтов и приложений должны отказаться от иностранных систем авторизации.
Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте правовой информации, для авторизации на ресурсах можно использовать российский номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другой сервис, который находится под контролем российского владельца.
В случае нарушения штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, а размер штрафа для компаний – от 500 до 700 тысяч рублей.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, потому бессмысленно штрафовать предпринимателей за использование иностранных технологий вместо российских.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Промоутер опроверг продажу билетов на Агутина на миллиард рублей
- Эксперты предложили пересмотреть формулу цены на алюминий
- В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID
- Экономист рассказал, как власти борются с масштабными спекуляциями на топливе
- Экономист напомнил, что предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения
- Россиянам пообещали завершение топливного кризиса летом
- «Деньги есть, прибыли нет»: Как выживают российские фитнес-клубы в 2026 году
- В России рекордно подорожал ремонт автомобилей
- АТОР: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России
- СМИ: Агутин продал билеты на концерт на миллиард рублей