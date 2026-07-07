В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте правовой информации, для авторизации на ресурсах можно использовать российский номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другой сервис, который находится под контролем российского владельца.

В случае нарушения штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, а размер штрафа для компаний – от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, потому бессмысленно штрафовать предпринимателей за использование иностранных технологий вместо российских.

