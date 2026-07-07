Эксперты предложили пересмотреть формулу цены на алюминий
Российское сырье неконкурентноспособно из-за необычного ценообразования, заявил в пресс-центре НСН Василий Колташов.
Российские покупатели переплачивают за собственные ресурсы, а иностранцы покупают алюминий дешевле, так как его цену в России определяет монополист, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
За полгода бензин подорожал почти на 12%. Топливный кризис разгоняет инфляцию, однако бензин не единственный источник ценового давления. Так, рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Колташов объяснил, почему так происходит.
«Российский алюминий продается по формуле — LME плюс европейская премия. Это приводит к тому, что наше сырье на внутреннем рынке за три года с января 2023 по февраль 2026 стоило в среднем на 12,7% дороже, чем за него платили импортеры на Шанхайской бирже. Наши переработчики платят больше, чем иностранные закупщики. Алюминий — это линии электропередач, изделия для работы ЖКХ, те же окна в каждом доме, огромное количество продукции. Однако наша собственная продукция становится неконкурентоспособной из-за монопольной премии одной корпорации. В такой ситуации необходимо вводить потолок цен и обязать поставлять определенное количество металла на внутренний рынок. Эти меры должны быть согласованы совместно с ФАС», — подчеркнул он.
Ранее Колташов в пресс-центре НСН спрогнозировал конец топливного кризиса в России.
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