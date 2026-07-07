Российские покупатели переплачивают за собственные ресурсы, а иностранцы покупают алюминий дешевле, так как его цену в России определяет монополист, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

За полгода бензин подорожал почти на 12%. Топливный кризис разгоняет инфляцию, однако бензин не единственный источник ценового давления. Так, рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Колташов объяснил, почему так происходит.