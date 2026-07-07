СМИ: Агутин продал билеты на концерт на миллиард рублей

Как отмечает издание, на концерт исполнителя в Екатеринбурге, который состоялся 4 июля, продали билетов на 114,63 млн рублей. Выступление прошло на площадке, которая может вместить 35 тысяч человек. Непроданными остались более двух тысяч билетов, но ложи на 15 человек, стоимостью — 300 тысяч рублей были почти полностью раскуплены.

На 18 июля у артиста намечен концерт в Москве в «Лужниках». Продажи билетов уже составили 666,99 млн рублей. В случае полного аншлага организаторы рассчитывают получить 696 млн рублей. Непроданными остаются 4 773 билета общей стоимостью 29,02 млн рублей.

В конце месяца, 25 июля, Агутин также выступит в Сочи. На данный момент сумма от продажи билетов составляет 62,96 млн рублей, но при полном аншлаге сборы могут составить 78,05 млн рублей.

Ранее Леонид Агутин был удостоен Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» за лучший концерт. В эфире НСН он рассказал, что на протяжении 35 лет честно служит живому звуку, а на его концертах 80 тысяч зрителей поют песни в унисон.

