По количеству проданных билетов наибольшим спросом пользовались концерты GONE.Fludd на площадке VK Stadium, «Тринадцать карат» в TAU, SQWOZ BAB в Atmosphere, а также выступления «Три дня дождя» и t.A.T.u в Санкт‑Петербурге.

В числе самых популярных театральных постановок оказались «Солнце Ландау» в театре им. Евгения Вахтангова, «Новогодний кабачок» в Московском академическом театре сатиры, «Собачье сердце» в Московском театре комедии, «Утиная охота» в БДТ им. Г. А. Товстоногова и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум».

Помимо театра, зрители активно интересовались мюзиклами — чаще всего приобретали билеты на «Последнюю сказку», «Мамма мимо», «Любовь без памяти», «Ромео и Джульетту» и «Нотр Дам де Пари». Не меньший интерес вызвали и выставочные проекты: среди них особенно выделились экспозиция «Рождество» в Санкт‑Петербурге и «Жили‑были. Царство русской сказки» на Винзаводе, а также ряд других масштабных выставок.

