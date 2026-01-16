Цены на концерты в Санкт-Петербурге выросли на 25%
Цены на билеты на концерты в Санкт-Петербурге увеличились на четверть — теперь в среднем они стоят 2041 рубль. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «On медиа», «МТС Банка» и сервиса Ticketland, которые есть в распоряжении НСН.
Стоимость билетов на спектакли выросла менее значительно — на 14 %, достигнув средней отметки в 2708 рублей.
При этом спрос на культурные мероприятия не снизился: он остался на уровне прошлого года. Обычно зрители покупают билеты примерно за месяц до мероприятия.
В Москве динамика цен оказалась более заметной. Так, билеты на спектакли в праздничный период подорожали на 19% — их средняя стоимость составила 3483 рубля. Билеты на концерты в столице тоже выросли в цене, но незначительно: прирост составил 3% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена достигла 3244 рублей.
По количеству проданных билетов наибольшим спросом пользовались концерты GONE.Fludd на площадке VK Stadium, «Тринадцать карат» в TAU, SQWOZ BAB в Atmosphere, а также выступления «Три дня дождя» и t.A.T.u в Санкт‑Петербурге.
В числе самых популярных театральных постановок оказались «Солнце Ландау» в театре им. Евгения Вахтангова, «Новогодний кабачок» в Московском академическом театре сатиры, «Собачье сердце» в Московском театре комедии, «Утиная охота» в БДТ им. Г. А. Товстоногова и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум».
Помимо театра, зрители активно интересовались мюзиклами — чаще всего приобретали билеты на «Последнюю сказку», «Мамма мимо», «Любовь без памяти», «Ромео и Джульетту» и «Нотр Дам де Пари». Не меньший интерес вызвали и выставочные проекты: среди них особенно выделились экспозиция «Рождество» в Санкт‑Петербурге и «Жили‑были. Царство русской сказки» на Винзаводе, а также ряд других масштабных выставок.
Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН о самых теплых воспоминаниях из 2025 года и призвал встречать 2026 год с открытым сердцем.
