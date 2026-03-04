Хабенского назвали «оптимальным вариантом» на должность ректора Школы-студии МХАТ
Совмещение постов не станет проблемой для Константина Хабенского, заявил НСН Григорий Заславский.
Актер Константин Хабенский способен справиться сразу с двумя руководящими должностями в театральном мире, рассказал ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН.
Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ. Эту информацию опубликовал «Коммерсантъ» с ссылкой на источник, близкий к ученому совету вуза, и источник в окружении Хабенского. Сам Хабенский информацию не комментирует. Отмечается также, что помимо Хабенского обсуждалась кандидатура его заместителя, замдиректора МХТ имени Чехова Вадима Верника. Заславский не увидел проблему в совмещении двух ролей.
«Хабенский в Школе-студии МХАТ — это реально. Не бывает таких людей, которые всем понравятся, но, скорее всего, назначат его. Я бы не потянул совместительство, а он может», — отметил он.
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с НСН, в свою очередь, усомнился, что решение уже окончательное.
«Этот вопрос контролирует Министерство культуры РФ, поэтому точный ответ, случится это или нет, знают только там. Не знаю, будет ли назначение “камнем” в сторону авторов анонимного письма о преемственности мхатовских традиций. Это вообще сложный вопрос, а должен ли быть ректором Школы-студии ее ученик или выпускник или нет? В идеале должен, но если такого кандидата сегодня нет, то Хабенский будет оптимальным вариантом», — подчеркнул он.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт объяснял НСН, почему худрук Театра Пушкина Евгений Писарев подходит на эту должность больше, чем Хабенский.
