«Хабенский в Школе-студии МХАТ — это реально. Не бывает таких людей, которые всем понравятся, но, скорее всего, назначат его. Я бы не потянул совместительство, а он может», — отметил он.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с НСН, в свою очередь, усомнился, что решение уже окончательное.

«Этот вопрос контролирует Министерство культуры РФ, поэтому точный ответ, случится это или нет, знают только там. Не знаю, будет ли назначение “камнем” в сторону авторов анонимного письма о преемственности мхатовских традиций. Это вообще сложный вопрос, а должен ли быть ректором Школы-студии ее ученик или выпускник или нет? В идеале должен, но если такого кандидата сегодня нет, то Хабенский будет оптимальным вариантом», — подчеркнул он.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт объяснял НСН, почему худрук Театра Пушкина Евгений Писарев подходит на эту должность больше, чем Хабенский.

