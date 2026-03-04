Более 33 тысяч автомобилей Kia Rio отозвали в России

В ведомстве указали, что отзыв связан с возможным коротким замыканием в блоке предохранителей. О необходимости связаться с дилером владельцам сообщат представители компании «Киа Россия И СНГ».

Отмечается, что в рамкаха ремонтных работы бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU. Кроме того на крышку блока предохранителей наклеят корректный стикер.

Ранее АвтоВАЗ объявил в России отзыв 47 139 автомобилей Lada из-за отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».