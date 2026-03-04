Более 33 тысяч автомобилей Kia Rio отозвали в России
В России объявили отзыв 33 013 автомобилей Kia Rio. Как сообщает Росстандарт, речь идёт о легковушках, которые были приобретены в период с 2011 по 2018 год.
В ведомстве указали, что отзыв связан с возможным коротким замыканием в блоке предохранителей. О необходимости связаться с дилером владельцам сообщат представители компании «Киа Россия И СНГ».
Отмечается, что в рамкаха ремонтных работы бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU. Кроме того на крышку блока предохранителей наклеят корректный стикер.
Ранее АвтоВАЗ объявил в России отзыв 47 139 автомобилей Lada из-за отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
