«Дракула», Круг и Вагнер: Чем развлекались россияне в новогодние каникулы
Кино по‑прежнему занимает центральное место в праздничном досуге россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «On медиа», «МТС Банка» и сервиса Ticketland, которые есть в распоряжении НСН.
Так, в январе 2026 года кинопрокат получил мощный импульс благодаря премьере крупных семейных картин — среди них «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Это спровоцировало рост числа транзакций в кинотеатрах: показатель увеличился на 16% в годовом выражении. Одновременно усилился интерес к домашнему просмотру — продажи контента в онлайн‑кинотеатрах поднялись на 13%.
Согласно статистике онлайн‑кинотеатра «КИОН», в праздничные дни зрители преимущественно отдавали предпочтение семейному и развлекательному контенту, а также оригинальным проектам. В числе самых просматриваемых новинок оказались: новый сезон фэнтезийного сериала «Сергий против нечисти», фильм «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, а также романтическая комедия «Жека Рассел».
Кроме того, высокий спрос продемонстрировали лицензионные премьеры: фэнтези «Шальная императрица», комедия «Семьянин» с Павлом Деревянко, «Дракула» Люка Бессона и боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом.
Сервис «КИОН Музыка» представил рейтинг самых популярных артистов за период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. На первом месте оказалась группа ARTIK & ASTI, за ней следуют Баста и Артём Тото. В топ‑10 также вошли Zivert, Jakone, «Руки Вверх!», Тайпан, KalashnikoFF, «Король и Шут» и Михаил Круг.
В книжном сервисе «КИОН Строки» в праздничные дни наибольшей популярностью пользовались книги в жанрах фэнтези, любовных романов, фантастики, детективов и классики. Среди лидеров по читаемости — «Тоннель» Яны Вагнер, «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана, «Один день, одна ночь» Татьяны Устиновой, «Девушка, которая не любила Рождество» Зои Брисби, а также исторический детектив Эрика Фуасье «Бюро тёмных дел».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru