Путин: Графики детских садов и продленки должны учитывать занятость родителей
4 марта 202617:41
Графики работы детских садов и школьных групп продлённого дня должны учитывать занятость работающих родителей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства он указал, что на это должны обратить внимание руководители регионов и муниципалитетов.
«Такая задача уже была поставлена. Итоги её исполнения подведём в июне текущего года», - сказал глава государства.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что продление работы детских садов важно для демографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
