Путин: Графики детских садов и продленки должны учитывать занятость родителей

Графики работы детских садов и школьных групп продлённого дня должны учитывать занятость работающих родителей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В РФ утвердят перечень музыкальных и художественных произведений для детсадов

В ходе совещания с членами правительства он указал, что на это должны обратить внимание руководители регионов и муниципалитетов.

«Такая задача уже была поставлена. Итоги её исполнения подведём в июне текущего года», - сказал глава государства.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что продление работы детских садов важно для демографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
