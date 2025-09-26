Россиянам объяснили, почему зарубежные артисты боятся выступать в РФ

Основной причиной, по которой зарубежные артисты отказываются выступать в России, является страх «отмены» со стороны западных коллег и СМИ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.

СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву

По его словам, число западных артистов, желающих возобновить гастрольные поездки в Россию, растёт, а страх «отмены», наобород, отступает.

«С каждым днём будет появляться всё больше артистов, которых не пугает... они будут выступать там, где считают нужным», — заключил эксперт.

Клюкин также добавил, что уход западных исполнителей из России позволил заявить о себе новым артистам.

Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал недостоверной информацию о возможном приезде рэпера Снуп Догг (Snoop Dogg) в Россию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Игорь Войдаков
ТЕГИ:Шоу-бизнесКонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры