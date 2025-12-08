Новак: Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота будет исключен
8 декабря 202518:20
В 2026 году будет исключён бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что речь идёт о вывозе, в том числе в страны ЕАЭС, национальной валюты с неустановленным происхождением.
«Будет исключён... также вывоз золота в слитках с территории России», - добавил Новак.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеления российской экономики, особенно в свете повышения НДС, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
- Новак: Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота будет исключен
- Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru