Новак: Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота будет исключен

В 2026 году будет исключён бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что речь идёт о вывозе, в том числе в страны ЕАЭС, национальной валюты с неустановленным происхождением.

«Будет исключён... также вывоз золота в слитках с территории России», - добавил Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеления российской экономики, особенно в свете повышения НДС, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
