Лоза назвал ерундой слухи о наличии его портрета в райдере Седоковой

Комментируя слухи о том, что в райдере певицы Анны Седоковой содержится требование о наличие его портрета, он указал, что «что-нибудь про Лозу» не придумали только самые ленивые.

«Про меня шутили все комедианты от Ивана Урганта до Comedy Club, дважды шутили «Уральские пельмени», — заключил музыкант.

Ранее Лоза рассказал «Радиоточке НСН», что помимо негативных комментариев ему пишут и хорошие вещи, поэтому он до сих пор не лишил людей возможности комментировать его записи.

