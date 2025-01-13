Лоза назвал ерундой слухи о наличии его портрета в райдере Седоковой

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru заявил, что существует множество шуточных порталов, придумывающих про него всякую ерунду.

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Комментируя слухи о том, что в райдере певицы Анны Седоковой содержится требование о наличие его портрета, он указал, что «что-нибудь про Лозу» не придумали только самые ленивые.

«Про меня шутили все комедианты от Ивана Урганта до Comedy Club, дважды шутили «Уральские пельмени», — заключил музыкант.

Ранее Лоза рассказал «Радиоточке НСН», что помимо негативных комментариев ему пишут и хорошие вещи, поэтому он до сих пор не лишил людей возможности комментировать его записи.

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ФОТО: www.peoples.ru
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