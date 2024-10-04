Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье
Рок-группа Three Days Grace официально подтвердила возвращение в группу оригинального вокалиста Адама Гонтье. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.
Гонтье ушел из группы в 2012 году, однако воссоединился с ними в прошлом году для исполнения треков «Never Too Late», «Hate Everything about You» и «Riot».
Группа была основана в 1992 году. Поначалу коллектив название Groundswell, сменив его в 1997 году. Дебютный альбом группы вышел в 2003 году. Последний на сегодняшний день релиз группы — «Explosions» — вышел в 2022 году.
Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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