Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье

Гонтье ушел из группы в 2012 году, однако воссоединился с ними в прошлом году для исполнения треков «Never Too Late», «Hate Everything about You» и «Riot».

Группа была основана в 1992 году. Поначалу коллектив название Groundswell, сменив его в 1997 году. Дебютный альбом группы вышел в 2003 году. Последний на сегодняшний день релиз группы — «Explosions» — вышел в 2022 году.

