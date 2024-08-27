Группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала турне

Рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети X.

«Вот и все, это случилось», — прокомментировала воссоединение британская группа.

Oasis планируют дать концерты на стадионах в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Эдинбурге, Дублине летом следующего года.

Ранее СМИ сообщили, что рок-группа братьев Лиама и Ноэля Галлахеров, которая распалась в 2009 году, воссоединится летом 2025-го. Как ожидалось, Oasis станут хедлайнерами музыкального фестиваля в Гластонбери, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

