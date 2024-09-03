«Вполовину дороже»: Новый винил Oasis доберется до России к октябрю

По его словам, изначальная цена за лимитированный цветной винил стартует от 49 долларов, что примерно на 40% дороже обычной черной одинарной пластинки.



«Сейчас почти каждая знаковая группа выпускает стандартную черную версию винила и еще пять-семь копий разных лимитированных версий. Ценник точно будет выше, но я не думаю, что это настолько лимитированная версия, это будет в любом случае приличный тираж. Как группа Metallica сделала в прошлом году, выпустив огромное количество лимитированных пластинок. Стоимость пластинок Oasis может вырасти лет через 10, в долгосрочной перспективе. Стандартный черный одинарный винил стоит от 29 долларов, цена же лимитированной пластинки начинается с 49 долларов, что примерно на 40% выше», - отметил эксперт.

Oasis распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. 27 августа 2024 года было объявлено о воссоединении Oasis. Сначала музыканты сообщили, что дадут всего 14 концертов в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Позднее из-за повышенного интереса они проинформировали о трех дополнительных выступлениях в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге. Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis в Великобритании и Ирландии распроданы за 10 часов после старта продаж, отмечает «Радиоточка НСН».

