«Вполовину дороже»: Новый винил Oasis доберется до России к октябрю
Лимитированный винил обычно дороже стандартного черного примерно на 40%, сказал в эфире НСН
Виниловые пластинки британской рок-группы Oasis появятся в России к октябрю, рассказал НСН соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов.
Группа Oasis выпустила на виниле переизданный дебютный альбом «Definitely Maybe» в честь его 30-летнего юбилея. В делюкс-издание вошли треки из отмененной оригинальной записи в Monnow Valley Studios, отрывки из записей в Sawmills Studios в Корнуолле, новые миксы Ноэля Галлахера и Каллума Мариньо и неизданная демоверсия «Sad Song» при участии Лиама Галлахера. Кононов отметил, что пластинки Oasis привезут в Россию быстро, так как эта группа очень популярна.
«Я думаю, что винил Oasis появится в России довольно быстро, поскольку группа востребованная и популярная. В текущих реалиях, думаю, через месяц уже пластинки будут в России, к октябрю. Как правило, цена при предзаказе ниже, однако для России это не совсем сейчас действует. Предзаказ же происходит не здесь, мы в любом случае будем переплачивать за транспортные расходы и комиссию конкретно взятого магазина или частного продавца», - сказал собеседник НСН.
По его словам, изначальная цена за лимитированный цветной винил стартует от 49 долларов, что примерно на 40% дороже обычной черной одинарной пластинки.
«Сейчас почти каждая знаковая группа выпускает стандартную черную версию винила и еще пять-семь копий разных лимитированных версий. Ценник точно будет выше, но я не думаю, что это настолько лимитированная версия, это будет в любом случае приличный тираж. Как группа Metallica сделала в прошлом году, выпустив огромное количество лимитированных пластинок. Стоимость пластинок Oasis может вырасти лет через 10, в долгосрочной перспективе. Стандартный черный одинарный винил стоит от 29 долларов, цена же лимитированной пластинки начинается с 49 долларов, что примерно на 40% выше», - отметил эксперт.
Oasis распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. 27 августа 2024 года было объявлено о воссоединении Oasis. Сначала музыканты сообщили, что дадут всего 14 концертов в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Позднее из-за повышенного интереса они проинформировали о трех дополнительных выступлениях в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге. Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis в Великобритании и Ирландии распроданы за 10 часов после старта продаж, отмечает «Радиоточка НСН».
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