Суд признал виновным в смерти Тупака Шакура гангстера Дуэйна Дэвиса

Дэвис - главарь банды South Side Compton Crips. Он также известен, как Keefe D. Присяжные признали его виновным в убийстве первой степени с применением смертельного оружия.

Тупак Шакур скончался 13 сентября 1996 года от полученных огнестрельных ранений. По словам Дэвиса, в рэпера стрелял его племянник Орландо Андерсон, который умер в 1998 году.

Отмечается, что приговор будет вынесен 13 октября. Дэвису грозит пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой получил шесть лет и семь месяцев лишения свободы за убийство участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».