Суд признал виновным в смерти Тупака Шакура гангстера Дуэйна Дэвиса
Виновным в смерти американского рэпера Тупака Шакура суд присяжных Лас-Вегаса признал гангстера Дуэйна Кита Дэвиса. Об этом сообщает Reuters.
Дэвис - главарь банды South Side Compton Crips. Он также известен, как Keefe D. Присяжные признали его виновным в убийстве первой степени с применением смертельного оружия.
Тупак Шакур скончался 13 сентября 1996 года от полученных огнестрельных ранений. По словам Дэвиса, в рэпера стрелял его племянник Орландо Андерсон, который умер в 1998 году.
Отмечается, что приговор будет вынесен 13 октября. Дэвису грозит пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Ранее сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой получил шесть лет и семь месяцев лишения свободы за убийство участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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