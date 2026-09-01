Генсек ООН призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине

На полях саммита ШОС в Бишкеке он указал, что остановка боевых действий «откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем миру».

«В соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции», - добавил Гутерреш.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Гутерреша о территориальной целостности Украины выходят за рамки его административных функций и мешают урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».