Генсек ООН призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. Об этом сообщает RT.
На полях саммита ШОС в Бишкеке он указал, что остановка боевых действий «откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем миру».
«В соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции», - добавил Гутерреш.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Гутерреша о территориальной целостности Украины выходят за рамки его административных функций и мешают урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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