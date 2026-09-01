Появление такого понятия, как сверхожирение, — тревожный сигнал, он свидетельствует о том, что пациентов с избыточным весом становится все больше, это очень серьезная проблема. Об этом НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Российское общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, в который введено определение «сверхожирение». Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что речь идет о пациентах, индекс массы тела которых превышает 50 кг/м². По словам Продеуса, это свидетельствует о том, что проблема ожирения набирает обороты.

«Это сигнал того, что такие пациенты действительно появляются, это серьезнейшая проблема. Россияне, как и все человечество, набирают вес, а лишний вес является одним из основных предикторов нездоровья. Мы давно бьем тревогу, но, к сожалению, не слишком результативно. Это те факторы, которые, к сожалению, могут изменить не врачи, а человек. Врач может дать рекомендацию, выявить болезнь, которая приводит к избыточному весу, но это минимальная часть проблемы. В основном к избыточному весу приводит нерациональное, неадекватное питание самого пациента, и врач тут, к сожалению, бессилен», — сказал Продеус.