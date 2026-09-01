Тревожно всем: Продеус объяснил, почему появился диагноз «сверхожирение»
Заботиться о здоровом питании нужно с первых дней жизни, чтобы не нажить проблем с ожирением во взрослом возрасте, сказал НСН Андрей Продеус.
Появление такого понятия, как сверхожирение, — тревожный сигнал, он свидетельствует о том, что пациентов с избыточным весом становится все больше, это очень серьезная проблема. Об этом НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Российское общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, в который введено определение «сверхожирение». Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что речь идет о пациентах, индекс массы тела которых превышает 50 кг/м². По словам Продеуса, это свидетельствует о том, что проблема ожирения набирает обороты.
«Это сигнал того, что такие пациенты действительно появляются, это серьезнейшая проблема. Россияне, как и все человечество, набирают вес, а лишний вес является одним из основных предикторов нездоровья. Мы давно бьем тревогу, но, к сожалению, не слишком результативно. Это те факторы, которые, к сожалению, могут изменить не врачи, а человек. Врач может дать рекомендацию, выявить болезнь, которая приводит к избыточному весу, но это минимальная часть проблемы. В основном к избыточному весу приводит нерациональное, неадекватное питание самого пациента, и врач тут, к сожалению, бессилен», — сказал Продеус.
Врач напомнил, что о здоровом питании ребенка нужно начинать заботиться с первых дней жизни.
«Суетиться надо начинать с рождения, родители ребенка должны думать о его здоровье. Зачем доводить до кризиса, если можно жить здоровой, счастливой жизнью? Надо всегда следить за питанием и вести трезвый образ жизни», — добавил медик.
В заключение собеседник НСН рассказал, когда страдающим ожирением уже не обойтись без операции.
«Это индивидуальный процесс, потому что экстремально высокая масса тела не предполагает хирургии до тех пор, пока пациент не будет в определенной массе. До этого его даже на операцию не возьмут», — отметил Продеус.
Ранее врач‑гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил, что люди с избыточной массой тела и ожирением I степени могут быть жизнеспособнее худых и жить дольше.
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