СМИ: Число пострадавших при нападении на школу в Канске увеличилось до девяти

Число пострадавших при нападении ученицы на школу в Канске увеличилось до девяти человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах

Собеседник телеканала уточнил, что это заместитель директора, классный руководитель, технический сотрудник и учитель химии, а также пятеро детей. Врачи диагностировали у них химические ожоги глаз, травмы лица и ножевые раны.

«Кроме того, стало известно, что напавшую зовут Дарья. Она учится в седьмом классе», - говорится в сообщении.

Источник добавил, что причиной нападения, которое девочка планировала с помощью искусственного интеллекта, стали конфликты с некоторыми учениками и преподавателями.

Инцидент в школе Канска произошёл 1 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос об отправке ученицы в психиатрический стационар, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский КрайШкольникиШколаНападение

Горячие новости

Все новости

партнеры