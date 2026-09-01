СМИ: Число пострадавших при нападении на школу в Канске увеличилось до девяти

Собеседник телеканала уточнил, что это заместитель директора, классный руководитель, технический сотрудник и учитель химии, а также пятеро детей. Врачи диагностировали у них химические ожоги глаз, травмы лица и ножевые раны.

«Кроме того, стало известно, что напавшую зовут Дарья. Она учится в седьмом классе», - говорится в сообщении.

Источник добавил, что причиной нападения, которое девочка планировала с помощью искусственного интеллекта, стали конфликты с некоторыми учениками и преподавателями.

Инцидент в школе Канска произошёл 1 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос об отправке ученицы в психиатрический стационар, пишут «Известия».

