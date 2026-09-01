Россиянам назвали плюсы цифрового рубля

Он указал, что цифровой рубль привязан напрямую к Центробанку, а значит контролируется государством, что исключает возможность «перевода денег на безопасный счёт», чего от граждан добиваются аферисты.

«Все операции не будут анонимными... если будет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, цифровым рублём будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшим», – отметил эксперт.

Ещё один плюс в том, что для оплаты цифровым рублём не требуется интернет - достаточно СИМ-карты.

Ранее финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин заявил, что цифровой рубль, в перспективе, может использоваться физлицами для зарубежных покупок и оплаты услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

