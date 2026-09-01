Россиянам назвали плюсы цифрового рубля

Один из главных плюсов цифрового рубля - это защита от мошенников. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота.

Мошенники предлагают обмен наличных на цифровой рубль

Он указал, что цифровой рубль привязан напрямую к Центробанку, а значит контролируется государством, что исключает возможность «перевода денег на безопасный счёт», чего от граждан добиваются аферисты.

«Все операции не будут анонимными... если будет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, цифровым рублём будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшим», – отметил эксперт.

Ещё один плюс в том, что для оплаты цифровым рублём не требуется интернет - достаточно СИМ-карты.

Ранее финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин заявил, что цифровой рубль, в перспективе, может использоваться физлицами для зарубежных покупок и оплаты услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:РоссияДеньгиЦифровой рубль

Горячие новости

Все новости

партнеры