Россиянам назвали плюсы цифрового рубля
Один из главных плюсов цифрового рубля - это защита от мошенников. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота.
Он указал, что цифровой рубль привязан напрямую к Центробанку, а значит контролируется государством, что исключает возможность «перевода денег на безопасный счёт», чего от граждан добиваются аферисты.
«Все операции не будут анонимными... если будет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, цифровым рублём будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшим», – отметил эксперт.
Ещё один плюс в том, что для оплаты цифровым рублём не требуется интернет - достаточно СИМ-карты.
Ранее финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин заявил, что цифровой рубль, в перспективе, может использоваться физлицами для зарубежных покупок и оплаты услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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