Захарова назвала позором назначение Федорова советником главы Минобороны Италии

Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником по оборонным инновациям главы итальянского Минобороны - это позором для Италии. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-министр обороны Украины Федоров признал, что Киев терпит поражение

По её словам, данное решение свидетельствует о пренебрежении, с которым итальянское правительство относится к собственным гражданам и специалистам внутри страны.

Она отметила, что мало найдёт примеров, когда связанную с инновациями официальную должность предоставили человеку, известному «благодаря своей кровожадности и желанию убивать как можно больше граждан какого-либо государства».

«Такое впечатление, что венецианский карнавал перенесли в Рим... в официальные кабинеты. И там вместо людей с лицами... сидят персонажи венецианского карнавала в страшных масках», - добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что на форуме «Диалог о фейках» МИД РФ обнародует сенсационное расследование о преступлениях Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:УкраинаИталияМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры