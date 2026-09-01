Захарова назвала позором назначение Федорова советником главы Минобороны Италии
Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником по оборонным инновациям главы итальянского Минобороны - это позором для Италии. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, данное решение свидетельствует о пренебрежении, с которым итальянское правительство относится к собственным гражданам и специалистам внутри страны.
Она отметила, что мало найдёт примеров, когда связанную с инновациями официальную должность предоставили человеку, известному «благодаря своей кровожадности и желанию убивать как можно больше граждан какого-либо государства».
«Такое впечатление, что венецианский карнавал перенесли в Рим... в официальные кабинеты. И там вместо людей с лицами... сидят персонажи венецианского карнавала в страшных масках», - добавила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что на форуме «Диалог о фейках» МИД РФ обнародует сенсационное расследование о преступлениях Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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