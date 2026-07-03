Попса побеждает: Как меняются вкусы слушателей и стратегии музыкантов

По его словам, представителям даже таких традиционных направлений, как рок, нельзя игнорировать современные механики продвижения. Сегодня ключ к вниманию аудитории — в визуальном контенте, который цепляет с первых секунд, добавил Краев.

«Рокерам нужно учиться использовать современные алгоритмы продвижения в интернете. Их основа — короткие вертикальные видео, сюжет или содержание которых максимально эффективно удерживают внимание аудитории. И это никак не связано с музыкальными жанрами как таковыми. Это может быть что угодно: необычный танец, особенная жестикуляция, какое‑то симпатичное, особенное лицо с интересной мимикой, интересный виртуальный персонаж или даже просто короткие нарративы. Музыка, как правило, подтягивается попутно — как подкладка для липсинков, танцев, съёмок на улице, за сценой и в зале и т. п.», — добавил Краев.

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России всё заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты всё чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.

