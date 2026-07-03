Попса побеждает: Как меняются вкусы слушателей и стратегии музыкантов
Сегодня ключ к вниманию аудитории — в визуальном контенте, который цепляет с первых секунд, сказал НСН Игорь Краев.
Музыкальные вкусы не стоят на месте — они меняются вместе с этапами жизни человека, и эта динамика напрямую отражается на хит‑парадах и стратегиях артистов. Сегодня рэп‑исполнители всё чаще ищут точки соприкосновения с поп‑звучанием, а коллаборации становятся одним из главных инструментов для выхода на широкую аудиторию, сказал НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
Портал TopHit.ru опубликовал музыкальные итоги полугодия. Главным интернет-хитом стал «Банк», главным артистом — Icegergert. Согласно рейтингу Топ-500 интернет‑хитов первой половины 2026 года, вкусы российской аудитории распределились так: лидируют поп‑треки (36%), следом идут рэп и хип‑хоп (28%), заметную долю занимает танцевальная музыка (21%), а баллады выбрали 16% слушателей. Краев назвал поп-музыку глобальным жанром.
«Поп-музыка — глобальный жанр с самой широкой аудиторией. Рэп — более нишевое направление, рэп слушает молодёжь 12+, преимущественно парни. Но, как только эта молодёжь подрастает, начинает работать, женится, рожает детей, вкусы неизбежно трансформируются и недавние поклонники рэпа и альтернативы «переключаются» на попсу. В этом смысле и сами рэп-артисты адаптируют свою музыку для массовой аудитории с помощью коллабораций с поп-звёздами. Это приносит коммерческий успех, этот опыт воспроизводится в новых поп-хитах "с элементами рэпа». К этому рэперов подталкивает успех таких мегахитов как "Асфальт" — Jakone & Killiana, "Худи" — Джина & Artik & Asti & Niletto, Nobody — Aarne, Toxi$, Big Baby Tape, и того же "Банка" Icegergert & Zivert», — сказал собеседник НСН.
По его словам, представителям даже таких традиционных направлений, как рок, нельзя игнорировать современные механики продвижения. Сегодня ключ к вниманию аудитории — в визуальном контенте, который цепляет с первых секунд, добавил Краев.
«Рокерам нужно учиться использовать современные алгоритмы продвижения в интернете. Их основа — короткие вертикальные видео, сюжет или содержание которых максимально эффективно удерживают внимание аудитории. И это никак не связано с музыкальными жанрами как таковыми. Это может быть что угодно: необычный танец, особенная жестикуляция, какое‑то симпатичное, особенное лицо с интересной мимикой, интересный виртуальный персонаж или даже просто короткие нарративы. Музыка, как правило, подтягивается попутно — как подкладка для липсинков, танцев, съёмок на улице, за сценой и в зале и т. п.», — добавил Краев.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России всё заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты всё чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.
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