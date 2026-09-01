В Британии поставили точку в споре о лучшем в истории между Месси и Роналду
Спор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси о том, кто из них лучший в истории, разрешился в пользу 41-летнего португальца. Об этом заявил британский журналист и телеведущий Пирс Морган.
Комментируя решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины, он напомнил, что в активе аргентинца 125 голов за национальную команду. И это второй результат в истории футбола.
«Криштиану Роналду забил 146 голов за сборную Португалии – это лучший результат в истории футбола», - указал Морган в своих соцсетях, объявив, что «на этом споры о лучшем в истории заканчиваются».
Ранее Месси объявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины, указав, что за ним «идёт очень сильное молодое поколение», которое заслуживает права быть на поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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