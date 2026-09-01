RT представил серию репортажей о ставших учителями ветеранах СВО

Отмечается, что работа в сфере образования стала доступна бойцам в рамках программы Минпросвещения «Вершина». Она направлена на профессиональную переподготовку участников СВО.

Героем первой ленты стал Александр Алясов, который преподаёт «Основы безопасности и защиты Родины». Отмечается, что вместе со школьниками 53-летний ходит в походы, учит их боевому слаживанию и оказанию, а также навыкам ориентирования и выживания.

По словам Алясова, работа учителем - это, своего рода, борьба за детей.

«У тебя есть несколько секунд: либо ты его заинтересуешь, либо он засядет за последнюю парту, откроет телефон и будет там в нём сидеть. Для меня это тоже борьба... борьба за этого ребёнка», — подчеркнул педагог.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что получить новую квалификацию и специальность могут безработные с детьми, ветераны СВО и даже люди с работой.

