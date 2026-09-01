Больше не наливают: Число баров в России продолжит сокращаться
Общее падение потребительского спроса и отказ молодежи от спиртного заставляют бары закрываться, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Количество баров в России продолжит сокращаться из-за отказа молодежи от спиртного и необходимости россиян экономить, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Общее количество баров в российских городах-миллионниках сократилось на 6% год к году. Например, в Краснодаре их число уменьшилось на 10% — до 285 шт., в Омске — на 7% — до 101. В Челябинске показатель, напротив, вырос на 8% — до 162 точек, а в Нижнем Новгороде — на 5% — до 200, подсчитали в 2ГИС. В Москве количество баров за это же время сократилось на 14%, составив 1900 точек.
«Баров станет меньше, потому что закрытия будут продолжаться. Если у бара была высокая прибыль, а стала низкая, то он выживает. А если прибыль была небольшая, то он уходит за грани рентабельности и закрывается. Новых технологий никто не придумал. Эта тенденция касается не только всего ресторанного бизнеса. Отрасль попадает под удар одной из первых, когда в целом падает потребительский спрос. Если человек не пошел покупать обувь, то у него формируется отложенный спрос — он купит ее завтра. Это не так применимо к ресторану, потому что можно поесть дома», — отметил Миронов.
Кроме того, на закрытие баров оказывает влияние отказ россиян, особенно молодежи, от спиртного, а также переориентация граждан с заведений общепита на готовую еду в целях экономии.
«В целом употребление алкоголя снижается, в первую очередь среди молодежи. Кроме того, сильный удар по отрасли нанес рынок готовой еды. Многие, когда заказывают еду домой из ритейла, пьют алкоголь дома», — пояснил омбудсмен.
При этом в Москве традиционно открывается больше заведений, чем закрывается, заявил Миронов.
«Эта тенденция сохранилась, но в меньшей степени. При этом многие площадки уже предназначены под общепит: когда одно заведение закрывается, на этом месте собственники помещения пытаются открыть другое», — добавил ресторатор.
Ранее Сергей Миронов в беседе с НСН объяснил популярность иммерсивных заведений сокращением числа посетителей.
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