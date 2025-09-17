Квартирник группы eaZZy Top прошел на радио ROCK FM
Запись атмосферного квартирника с участием музыкантов группы eaZZy Top прошла на радио ROCK FM 95.2, сообщили представители радиостанции.
Коллектив занимается исполнением кавер-версий мировых хитов, его стиль — смесь классики, мексиканских мотивов и классики с экспериментальной музыкой 90-х годов. Запись квартирника eaZZy можно будет услышать в одном из ближайших пятничных эфиров в 19:00, а также посмотреть на сайте радиостанции.
«Во время пятничных эфиров наша аудитория становится наиболее активной – мы задеваем слушателей за живое, и именно их любовь и внимание вдохновляют нас двигаться дальше. Мы приготовили для них новые имена и приятные сюрпризы, о которых они узнают в следующих выпусках передачи», – сказал программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
На ROCK FM ранее уже выступали команды, исполнявшие хиты таких исполнителей, как Dire Straits, Джими Хендрикс, Queen, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode и Shocking Blue.
