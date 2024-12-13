«Записали с третьего раза»: Лидер группы «Непара» о долгожданном «Золотом граммофоне»
Александр Шоуа в беседе с НСН сравнил песню «Ты настоящая» с любимым пиджаком, который всегда подходит.
Лидер группы «Непара» Александр Шоуа рассказал спецкору НСН, почему песня «Ты настоящая», наконец, выстрелила и принесла дуэту долгожданный «Золотой граммофон». Последний раз группа «Непара» получала статуэтку в 2009 году за песню «Милая».
«Мы ходили по кругу, никак не попадали с достойной песней. Песня должна была быть понятной, доступной для человеческого ума и сердца, она не должна была быть «музыкантской». Хотя однажды мы получили граммофон за очень сложную аранжировку, песню «Они знакомы давно», которую писали месяц, 14 смен писали женский вокал. А эту песню мы записали буквально с третьего раза. Эта песня, как твой любимый пиджак, который тебе всегда подойдет», - рассказал он на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
При этом музыкант признался, что в будущем ждет наград за «более серьезные произведения».
«Сегодня очень много достойных исполнителей, молодежь сегодня показывает очень высокий класс в музыке, все ищут новое, новые аранжировки. Мы находимся в начале огромного пути, в конце которого будет что-то очень крутое и большое. Мы получаем сегодня граммофон за песни, где куплет, припев, куплет. А лет через десять мы будем их получать за что-то большее, за какие-то более серьезные произведения. Я очень хочу этого и чтобы публика была к этому готова, чтобы слушатели не уходили в простоту», - поделился он.
Шоуа также рассказал, что не общается с бывшей солисткой группы, а за все свои музыкальные успехи благодарит жену.
«С Викулей (бывшая солистка группы Виктория Талышинская, прим. НСН) я не общаюсь, потому что она вся в семье. Я тоже весь в заботах, в семейных делах. Меня всегда дома будят в 7:30 утра, никто не дает мне поспать в моем доме, моя жена руководит всем. Сегодня жена смотрела на все, я видел ее со сцены, у нее были слезы в глазах, для меня это был невероятный труд, у истоков которого она была. Как отец семейства я не очень крут, но даже при этом она меня любит и прощает за все, толкает меня вперед», - рассказал музыкант.
Ранее участницы нового состава группы SEREBRO с псевдонимами KEIKO, AYA и DI рассказали спецкору НСН, что им нравится работать с продюсером Максимом Фадеевым.
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