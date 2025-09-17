Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы

По её словам, перед заморозкой грибы следует нужно перебрать, очистить от лесного мусора и промыть. Затем либо отварить в течение 5-7 минут, либо слегка обжарить, после чего остудить и убрать в морозилку в порционных пакетах.

«Очень удобно, когда зимой достаешь ровно столько, сколько нужно для супа или соуса. Так грибы сохраняют и вкус, и структуру», — подчеркнула эксперт.

Ранее ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков заявил «Радиоточке НСН», что грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию.

