Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы
Белые грибы нельзя замораживать в сыром виде, так как после разморозки они станут водянистыми, потеряют вкус и аромат. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар.
По её словам, перед заморозкой грибы следует нужно перебрать, очистить от лесного мусора и промыть. Затем либо отварить в течение 5-7 минут, либо слегка обжарить, после чего остудить и убрать в морозилку в порционных пакетах.
«Очень удобно, когда зимой достаешь ровно столько, сколько нужно для супа или соуса. Так грибы сохраняют и вкус, и структуру», — подчеркнула эксперт.
Ранее ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков заявил «Радиоточке НСН», что грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию.
