Сюткин пожелал Москве мира и побольше поцелуев

Грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» собрал в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова лучших музыкантов страны. «НАШЕ Радио» приглашает всех москвичей и гостей столицы на afterparty фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На сцену, в том числе, выйдут артисты, принимавшие участие в юбилейном 20-м фестивале. Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ».

Среди участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступил и коренной москвич, автор любимых песен о Москве, музыкант Валерий Сюткин. В эфире НСН он поздравил столицу и москвичей с Днем города.

«Москве – мира, прежде всего, терпения, если кому-то нужно. Ну, и деликатности по отношению друг к другу. Знаете, так прошел – взял, девушку пропустил. С пожилыми людьми – уважения к старшим. Человеческого, нормального развития, как любому городу. Побольше улыбок, поцелуев и влюбленных пар», - пожелал певец.