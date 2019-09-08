Сюткин пожелал Москве мира и побольше поцелуев
Музыкант Валерий Сюткин в эфире НСН поздравил Москву с Днем города и оценил фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».
Грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» собрал в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова лучших музыкантов страны. «НАШЕ Радио» приглашает всех москвичей и гостей столицы на afterparty фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На сцену, в том числе, выйдут артисты, принимавшие участие в юбилейном 20-м фестивале. Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ».
Среди участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступил и коренной москвич, автор любимых песен о Москве, музыкант Валерий Сюткин. В эфире НСН он поздравил столицу и москвичей с Днем города.
«Москве – мира, прежде всего, терпения, если кому-то нужно. Ну, и деликатности по отношению друг к другу. Знаете, так прошел – взял, девушку пропустил. С пожилыми людьми – уважения к старшим. Человеческого, нормального развития, как любому городу. Побольше улыбок, поцелуев и влюбленных пар», - пожелал певец.
Валерий Сюткин также оценил формат музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
«Фестиваль – мой любимый формат. Никаких многочасовых настроек. Вышли быстренько – раз, все отыграли. Все весело. Лица светлые, улыбающиеся. Никакой агрессии, зависти – ненужных эмоций. По-моему хорошо», - считает музыкант.
Ранее лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов в эфире НСН рассказал, как Шуфутинский сделал погоду на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
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