«Наши в городе»: Горшенёв рассказал об энергии Москвы

Лидер группы «Горшенев» Алексей Горшенев в эфире НСН рассказал, чем отличается, с точки зрения музыканта, Санкт-Петербург и Москва, где проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

«Хорошо все солнечно. Настроение хорошее. Москва для меня всегда была большим котлом. Вот, в Петербурге не так. В Петербурге – поле футбольное и ты на нем играешь. Хоть с Достоевским, хоть со своим соседом. А здесь ты варишься постоянно в какой-то энергии!» - считает собеседник НСН.

Радиостанция «НАШЕ Радио» к 872-летию Москве приготовила роскошный музыкальный подарок. 7 и 8 сентября на проспекте Сахарова проходоит масштабный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», участниками которого станут Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», и многие другие известные коллективы и артисты.

Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян анонсировал в эфире НСН яркие выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

