Скляр назвал любимые песни зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал НСН, какие песни группы вместе с коллективом пели зрители фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
Фестиваль «Наши в городе», который проходит в Москве 7 и 8 сентября, на 20.30 часов субботы посетило 100 тысяч человек, что является абсолютным рекордом дня. Об этом НСН рассказали организаторы фестиваля.
В списке участников фестиваля «Наши в городе» такие звезды отечественной музыки, как группы «Ундервуд», «Мураками», Zdob si Zdub, «Альянс», «7Б» и «Горшенев», Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов.
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в эфире НСН назвал любимые москвичами песни его коллектива, которые в день рождения столицы музыканты исполнили вместе с публикой на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
«Все отлично. Нам понравилось. Народу было много, аппарат работал громко, уверенно. Так что, по-моему, удалось. «Маршруты московские» надо было сыграть сегодня, чтоб народ попел. Мы это получили. Все нормально! «Эльдорадо» сыграли, конечно. Ну, в общем, все в порядке», - заявил музыкант.
Ранее фронтмен группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов в эфире НСН оценил влияние живой музыки на публику фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
Музыкальное событие, организованное «НАШИм Радио» к 872-летию столицы, длится два дня - 7 и 8 сентября. До самого вечера в центре столицы, нa проспекте Академика Сахарова каждый желающий сможет услышать и увидеть любимых артистов. Но одной только музыкой «Наши в городе» не ограничиваются: гостей фествиаля ждут мотофристaйл, велофристaйл, Кaстом-конвенция, зонa ворк-aут, ярмaркa и нaдувные бaтуты для самых мaленьких зрителей.
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