Скляр назвал любимые песни зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль «Наши в городе», который проходит в Москве 7 и 8 сентября, на 20.30 часов субботы посетило 100 тысяч человек, что является абсолютным рекордом дня. Об этом НСН рассказали организаторы фестиваля.

В списке участников фестиваля «Наши в городе» такие звезды отечественной музыки, как группы «Ундервуд», «Мураками», Zdob si Zdub, «Альянс», «7Б» и «Горшенев», Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов.

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в эфире НСН назвал любимые москвичами песни его коллектива, которые в день рождения столицы музыканты исполнили вместе с публикой на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

«Все отлично. Нам понравилось. Народу было много, аппарат работал громко, уверенно. Так что, по-моему, удалось. «Маршруты московские» надо было сыграть сегодня, чтоб народ попел. Мы это получили. Все нормально! «Эльдорадо» сыграли, конечно. Ну, в общем, все в порядке», - заявил музыкант.