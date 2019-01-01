Сурганова: Меня очень просто довести до слез

«Я вообще с возрастом стала очень сентиментальной и меня очень просто довести до слез. То, что меня абсолютно сражает наповал – это старики. У меня сейчас это немножко обостренная тема, у меня же достаточно взрослая мама, у нее же есть возрастные изменения и нюансы. И я смотрю, как на моих глазах человек, которому я обязана всем, потихонечку медленно методично увядает. И за этим сложно наблюдать. Я как только могу, бодрюсь, моя задача высветлить каждый ее день, чтобы она улыбалась», - сказала исполнительница.

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