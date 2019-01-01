Сурганова дала урок финансовой грамотности

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция солистки группы «Сурганова и оркестр» Светланы Сургановой. На вопрос журналиста о финансах, музыкант ответила, что никогда не пользовалась кредитами и посоветовала всем очень взвешенно относиться к различным займам.

«Желаю, чтобы финансы не пели романсы. Не пользуйтесь кредитами и займами, это ловушка, это кабала. Я никогда этим не грешила и вам советую не грешить. Старайтесь рассчитывать свои потребности и финансовые возможности. Вопрос гармонии, соответствия желаний и возможностей. Если нет возможностей, подтягивайте их до собственных желаний», - заявила она.

В 2019 году коллектив «Сурганова и оркестр» отпразднует на сцене «Нашествия» юбилей — 15 лет. По словам самой певицы, в тур, посвящённый дню рождения, войдут самые лучшие композиции за всю историю группы.

