Борис Гребенщиков: Музыка должна быть бесплатной
Лидер группы «Аквариум» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» рассказал, зачем они дают уличные концерты.
Лидер культовой группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в пресс-центре НСН на поле «Нашествия» ответил на вопрос о том, зачем он с коллективом дает уличные концерты.
«Приезжаем и смотрим. Хочется нам сегодня играть здесь или нет. Мы делаем это без всякой цели – из удовольствия играть. Музыка должна быть бесплатной», - заявил музыкант.
Также в ходе пресс-конференции Гребенщиков не исключил, что может спеть вместе с другом своих детей – рэпером Oxxxymiron.
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