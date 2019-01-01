Борис Гребенщиков: Музыка должна быть бесплатной

Лидер культовой группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в пресс-центре НСН на поле «Нашествия» ответил на вопрос о том, зачем он с коллективом дает уличные концерты.

«Приезжаем и смотрим. Хочется нам сегодня играть здесь или нет. Мы делаем это без всякой цели – из удовольствия играть. Музыка должна быть бесплатной», - заявил музыкант.

Также в ходе пресс-конференции Гребенщиков не исключил, что может спеть вместе с другом своих детей – рэпером Oxxxymiron.

