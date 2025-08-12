«Супергероя не изображал!»: Лоза открестился от клипов в стиле аниме
Юрий Лоза сообщил НСН, что осенью 2025 года планирует представить отдельные песни, а не новый альбом.
Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с НСН уточнил, что представил свой последний альбом на виниловой пластинке еще в 2024 году, сегодня он уже доступен на всех музыкальных стримингах, а следующим релизом в планах станут отдельные песни.
Ранее ОСН со ссылкой на артиста сообщила, что он намерен записать новый альбом и представить несколько клипов с анимацией в стилистике аниме. Как уточнило издание, исполнитель в музыкальных видео предстанет в образе супергероя, спасающего мир. Однако сам Лоза опроверг подобные анонсы.
«Коллеги пишут всякую ерунду, никаких супергероев у меня близко никогда не было. Я никогда не изображал из себя супергероя. Может быть просто фейковая новость. Альбом "Крик души" вышел у меня на виниле еще в прошлом году, в этом году он размещен на всех ресурсах, его можно скачать где угодно. О том, что выйдет новый альбом, я ничего не слышал», - заявил.
Как добавил собеседник НСН, помимо нового альбома он за последнее время также выпустил пять отдельных песен и намерен удивить новым музыкальным материалом уже предстоящей осенью.
«Сейчас закончится лето, пора отпусков, и опять что-то выдам. У меня с момента выхода альбома появилось пять новых песен. Я работаю, пишу, размещаю песни на стримингах, просто на меня распространяется запрет на телевидении. После судов, выигранных у "Первого канала", они перекрыли мне все, что можно. Не только свои ресурсы, но и все чужие, с которыми связаны. Они нахамили, я у них выиграл миллион. Теперь они считают меня врагом номер один», - рассказал артист.
Как отмечала «Радиоточка НСН», в первом полугодии 2025 года продажи новых виниловых пластинок в России выросли на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на винил, бывший в употреблении, рост продаж и вовсе превысил 59%.
