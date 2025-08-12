Как добавил собеседник НСН, помимо нового альбома он за последнее время также выпустил пять отдельных песен и намерен удивить новым музыкальным материалом уже предстоящей осенью.

«Сейчас закончится лето, пора отпусков, и опять что-то выдам. У меня с момента выхода альбома появилось пять новых песен. Я работаю, пишу, размещаю песни на стримингах, просто на меня распространяется запрет на телевидении. После судов, выигранных у "Первого канала", они перекрыли мне все, что можно. Не только свои ресурсы, но и все чужие, с которыми связаны. Они нахамили, я у них выиграл миллион. Теперь они считают меня врагом номер один», - рассказал артист.

Как отмечала «Радиоточка НСН», в первом полугодии 2025 года продажи новых виниловых пластинок в России выросли на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на винил, бывший в употреблении, рост продаж и вовсе превысил 59%.

