Воробьев: Пожар на ГРЭС в Шатуре после падения БПЛА ликвидирован
23 ноября 202517:27
Пожар на ГРЭС в Подмосковной Шатуре, возникший в результате падения беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Пожар на ГРЭС ликвидирован», - написал Воробьев.
По его словам, электроснабжение, подача холодной воды и работа канализации в городе осуществляются в штатном режиме.
Ранее глава региона уточнял, что несколько БПЛА упали на территорию станции, однако пожар был быстро локализован, а электроснабжение Шатуры не пострадало.
