Воробьев: Пожар на ГРЭС в Шатуре после падения БПЛА ликвидирован

«Пожар на ГРЭС ликвидирован», - написал Воробьев.

По его словам, электроснабжение, подача холодной воды и работа канализации в городе осуществляются в штатном режиме.

Ранее глава региона уточнял, что несколько БПЛА упали на территорию станции, однако пожар был быстро локализован, а электроснабжение Шатуры не пострадало.

