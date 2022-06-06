Сукачев высказался строчками из песни Макаревича о ситуации на Украине
Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв в своём Telegram-канале высказался о ситуации на Украине. Для этого он взял строчки из «Самой тихой песни» Андрея Макаревича.
«Есть на свете вещь, которую никак я не могу понять. Чем у человека меньше слов, тем громче будет он кричать. Если человеку будет, что сказать – он лучше промолчит. И лишь только тот, кому нечего сказать, громче всех кричит», - написал Сукачёв.
К своему посту рокер также прикрепил фото, на которой отчётлива видна татуировка «Родина или смерть», и выразил надежду, что этим снимком он «ответил на все вопросы».
Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «собачьим бредом» составленный музыкальным критиком Павлом Рудченко «позорный список» артистов, в который, в частности, вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Oxxxymiron.
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