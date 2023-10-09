Галкин заявил, что останется в Израиле с семьей
9 октября 202313:17
Российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) заявил, что вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать Израиль. Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.
По его словам, он мог бы уехать, но остается в Израиле по собственному желанию. Артист также сказал, что гордится страной, где находится, а также тем, что он израильтянин.
На выходных СМИ со ссылкой на друзей певицы Аллы Пугачевой писали, что артистка с семьей в ближайшие дни приедут из Израиля в Латвию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru