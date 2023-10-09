Галкин заявил, что останется в Израиле с семьей

По его словам, он мог бы уехать, но остается в Израиле по собственному желанию. Артист также сказал, что гордится страной, где находится, а также тем, что он израильтянин.

На выходных СМИ со ссылкой на друзей певицы Аллы Пугачевой писали, что артистка с семьей в ближайшие дни приедут из Израиля в Латвию, напоминает «Радиоточка НСН».

