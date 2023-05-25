Пугачева может лишиться земельного участка в Подмосковье
Московские власти обратились в суд с иском против народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, певица с апреля 2021 года не платила за аренду участка в Солнечногорске.
Ранее СМИ сообщали, что Пугачева арендовала участок близ берега реки Истра, на которой у нее стоит причал. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии. Пугачева не заплатила за аренду, и теперь она должна выплатить государству 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.
Также в СМИ публиковалась информация, что Пугачева подарила этот загородный дом своему внуку Никите Преснякову.
В 2022 году певица уехала из России и сейчас проживает в Израиле. Причиной отъезда стала военная спецоперация на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru