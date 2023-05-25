Пугачева может лишиться земельного участка в Подмосковье

Московские власти обратились в суд с иском против народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, певица с апреля 2021 года не платила за аренду участка в Солнечногорске.

Ранее СМИ сообщали, что Пугачева арендовала участок близ берега реки Истра, на которой у нее стоит причал. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии. Пугачева не заплатила за аренду, и теперь она должна выплатить государству 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.

Также в СМИ публиковалась информация, что Пугачева подарила этот загородный дом своему внуку Никите Преснякову.

В 2022 году певица уехала из России и сейчас проживает в Израиле. Причиной отъезда стала военная спецоперация на Украине.

