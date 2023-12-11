Суд отклонил иск лидера религиозной группы к Григорию Лепсу

Столичный суд отклонил иск к певцу, народному артисту России Григорию Лепсу от лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".

Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана на 200 тысяч рублей

Претензия истца заключалась в том, что музыкант якобы пропагандирует асоциальное поведение. Оскорбленный истец требовал с Лепса 10 миллионов рублей, отмечает RT.

Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в пресс-центре НСН назвала трех самых дорогих артистов на Новый Год. В этот список попал и Лепс.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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