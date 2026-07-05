Сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 1:0. Гол забил Килиан Мбаппе на 70-й минуте с пенальти. В четвертьфинале французская сборная сыграет с командой Марокко 9 июля.

Спортсмены Франции в четвертый раз подряд вышли в четвертьфинал ЧМ, в последний раз - в 2010 году, когда команда не смогла выйти из группы. Сборная Парагвая играла в плей-офф ЧМ впервые с 2010 года, когда дошла до четвертьфинала.

Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

