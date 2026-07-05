Покупатели Trump Phone за $499 - в ужасе от смартфона

Trump Phone за $499 добрался до покупателей и вызвал неприятный шок, сообщает Telegram-канал Mash Money.

Смартфон продвигался как «сделан в США», но собрали его в Китае. Гаджет анонсировали 16 июня 2025 года как золотой Android-смартфон: по предзаказу стоил $100, а вместе с ним продавали тариф 47 Plan за $47,45 в месяц. Доставку первой партии переносили несколько раз, и только спустя год «национальный убийца айфонов» добрался до покупателей.

Сенатор Марк Уорнер заявил, что T1 похож на китайский смартфон за $175. Качество телефона тоже стало поводом для насмешек. Один из блогеров заказал две штуки, а получил три, и все приехали не на тот адрес. Крышку обещали позолоченную, но она оказалась пластиковой и липкой.

В комплектации — дешёвый кабель, простая инструкция и предустановленная соцсеть, принадлежащая президенту США Truth Social. Больше всего вопросов к американскому флагу на задней панели, в котором шесть полос вместо 13.

Чип у Trump Phone от прошлогодних андроидов, 512 ГБ памяти, экран 6,78 дюйма, устаревший дизайн, китайская сборка. Камеры вызвали у пользователей особое негодование.

