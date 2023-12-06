Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана на 200 тысяч рублей
Певец, народный артист России Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Уточняется, что в суд с двумя исками обратилась компания «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Они хотят взыскать с подрядчиков АО «Крокус Интернэшнл» и АО «Кротекс» больше 200 тысяч рублей.
Компания Лепса занимается торговлей напитков и продуктов питания, отмечают СМИ.
Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в пресс-центре НСН назвала трех самых дорогих артистов на Новый Год. В этот список попал и Лепс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru