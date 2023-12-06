Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана на 200 тысяч рублей

Уточняется, что в суд с двумя исками обратилась компания «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Они хотят взыскать с подрядчиков АО «Крокус Интернэшнл» и АО «Кротекс» больше 200 тысяч рублей.

Компания Лепса занимается торговлей напитков и продуктов питания, отмечают СМИ.

Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в пресс-центре НСН назвала трех самых дорогих артистов на Новый Год. В этот список попал и Лепс.

